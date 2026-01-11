El Bayern propinó este domingo una goleada de escándalo por 8-1 al Wolfsburgo con una gran actuación del colombiano Luis Diaz, autor de un gol y dos asistencias en un partido en el que también se destacaron Michael Olise, con dos tantos, y Harry Kane que, además de marcar un gol, fue clave con sus acciones desde la media punta.

El partido se decidió en el segundo tiempo después de una primera parte que terminó 2-1 y en la que por momentos el Wolfburgo pudo hacer creer que estaba en capacidad de plantarle cara al Bayern,

El conjunto bávaro se fue en ventaja en el minuto 5 con un gol en propia puerta de Killian Fischer que desvió el balón hacia la red cuando intentaba interceptar un centro de Luis Díaz desde la izquierda que buscaba a Michael Olise en el centro del área pequeña.

Pese a la ventaja tempranera, y a que el Bayern estuvo cerca de aumentar en el minuto 9 cuando un pase de Olise dejó a Luis Díaz sólo ante la portería, el Wolfburgo logró crearl con un planteamiento valiente basado en una presión alta que impedía que el Bayern desarrollara su acostumbrado juego de combinación.

En el 13, en una jugada que surgió en una recuperación de pelota, el Wolfsburgo logró el empate. Koulierakis le ganó un balón a Luis Díaz en el círculo central y jugó con Majer que le puso la pelota en el área a Pejcinovic para que éste definiera solo ante Manuel Neuer.

En el 23, tras una buena combinación el Wolfsburgo tuvo la posibilidad de adelantarse por medio de Eriksen, que remató por encima.

Sin embargo, el planteamiento agresivo del Wolfsburgo también tenía riesgos. En el 30 llegó el segundo del Bayern, marcado de cabeza con Luis Díaz, en una jugada que se inició con un pase de diagonal de Harry Kane desde la propia mitad que superó la primera línea de presión del Wolfsburgo.

La pelota quedó en Konrad Laimer y éste jugó con Olise que puso el balón en el área pequeña donde Luis Díaz definió de cabeza.

A partir de ese momento, sólo jugó el Bayern que otra gran ocasión antes del descanso, en los pies de Lennart Karl en el 39, y dio la sensación de empezar a mandar en el campo.

En la segunda parte, el Bayern salió en plan de cerrar el partido lo más pronto posible y lo consiguió. En el 50, tras dos ocasiones previas, Olise hizo el tercero, con un remate de zurda tras un recorte hacia el centro desde la derecha,

En el 53 llegó el cuarto, un gol en propia puerta de Moritz Jentz cuando intentaba evitar que un centro de Olise le llegara Luis Díaz. La jugada la había empezado Kane con un pase diagonal desde la mitad de la cancha.

Después, los goles empezaron caer como de la nada. En el 68, Raphael Guerreiro hizo el quinto, a centro de Kane, en una jugada que se inició con un lanzamiento de falta desde el centro del campo. En el 69, Kane marcó el sexto con un remate a la escuadra. En el 71, Olise firmó el segundo en su cuenta personal y el séptimo del Bayern al definir de pierna derecha a pase a Luis Díaz.

Goretzka, en el 89, aumentó la cuenta con un remate desde un ángulo cerrado.