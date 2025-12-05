Colombia derrotó a la selección local de Perú por 6-5 en un emocionante duelo que se definió en entradas extras, luego de un intenso intercambio ofensivo que mantuvo en tensión a los aficionados en el estadio de Ayacucho.

El equipo colombiano, que terminó invicto en el certamen, necesitó de un episodio adicional para asegurar la medalla de oro. En ese escenario apareció la figura de Guillermo Quintana, protagonista del batazo decisivo que dejó “manilla en mano” a los peruanos. Su hit de oro impulsó a Jesús Marriaga, de los Caimanes de Barranquilla, quien cruzó el plato con la carrera del campeonato, desatando la celebración tricolor.

El triunfo también tuvo el sello del pitcheo. Ezequiel Zabaleta, igualmente perteneciente a los Caimanes, se llevó la victoria al ingresar como relevista en la octava entrada, conteniendo la ofensiva peruana en los momentos más críticos.

Con este resultado, Colombia ratifica su crecimiento y solidez en el béisbol regional, mostrando profundidad ofensiva, consistencia en el montículo y carácter para resolver juegos apretados. El título en Perú 2025 se suma a la lista de actuaciones destacadas en eventos internacionales y confirma a la novena nacional como una de las potencias emergentes de la región.