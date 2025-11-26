Tuteado durante el primer tiempo, dos veces por debajo en el marcador ante el Tottenham, hasta ahora invicto, el París Saint-Germain, vigente campeón, emergió en su estadio para sumar su cuarta victoria en la Liga de Camepones que les garantiza casi la clasificación para la siguiente fase (5-3).

Los de Luis Enrique, muy mermados por las lesiones y con jugadores fuera de punto, no completaron un buen partido, pero tuvieron arrestos y personalidad suficientes para imponerse tras la derrota sufrida en el Parque de los Príncipes contra el Bayern de Múnich.

Y no se lo puso fácil el Tottenham, que sufrió su primera derrota en la competición ante un rival que ya les remontó en el tramo final de la pasada Supercopa, que acabó por alzar en la tanda de penaltis.

Luis Enrique gana así tiempo para recuperar a algunas de sus estrellas. Hakimi presenció el duelo desde la grada y Dembélé apenas compareció un cuarto de hora. En su lugar el técnico español apostó por el joven Quentin Ndjantou, debutante en la competición a sus 18 años, un síntoma de las carencias de los campeones.

A falta de dinamita en la delantera, el equipo se cimentó en la potencia de su centro del campo, con un triplete de Vitinha, un tanto de Fabian Ruiz y un Joao Neves imperial en la recuperación, a quienes se sumó el defensa ecuatoriano Willaim Pacho con su segundo tanto en la competición.

Sus tantos acabaron por doblegar a un Tottenham que completó un buen duelo, con un doblete de Kolo Muani, cedido por el PSG, y el primer tanto en la Liga de Campeones del brasielño Richarlison.

Una presión alta, una defensa a cinco muy adelantada, una voluntad insistente de molestar al campeón de Europa permitieron a los ingleses igualar un duelo en el que sobre el papel eran netamente inferiores.

Margen de mejora

Los ‘Spurs’ pusieron de manifiesto que el PSG no está en sus mejores condiciones y que Luis Enrique sobrevuela las competiciones a la espera de que su plantilla deje atrás las cicatrices de una pasada campaña tan intensa como exitosa.

Sólidos en defensa, bien ordenados, plantaron cara a los franceses, que no terminan de encontrar la frescura y que en la primera media hora se limitaron a alarmar desde lejos, con un tiro de Fabián Ruiz en el 8 y otro de Vitinha en el 18.

Fue el Tottenham quien golpeó primero, en el 35, en su primer disparo entre los tres palos, tras una buena jugada de Bergvall ante el ecuatoriano Pacho, que permitió a Gray colgar el balón en el área y tras un rechace de Kolo Muani, Richarlison remató a bocajarro de cabeza.

Tras la derrota de hace unas semanas contra el Bayern de Múnich, la grada comenzaba a cuestionarse, pero el equipo no perdió la fe y apenas diez minutos más tarde, al borde del descanso, Vitinha empataba de un disparo espléndido, al primer toque y dirigido a la escuadra de Vicario.

Nada más reanudarse el duelo, los ingleses volvieron a sorprender a la defensa parisina, en un córner sacado por Pedro Porro, que los zagueros ni Chevalier aciertan a despejar y que Kolo Muani envía a la red de volea.

Pero la reacción, de nuevo, no se hizo esperar y Vitinha una vez más desde lejos envió una rosca envenenada que confundió a Vicario para igualar de nuevo el partido.

Los de Luis Enrique ya no querían más sustos, el centro del campo francés impuso su ley y tomó el timón del partido, sometiendo al Tottenham que ya había tenido su rato de gloria.

La presión de Lucas Hernandez, que había sustituido a Nuno Mendes en el descanso, permitió a Fabián presentarse solo ante Vicario y adelantar a los parisienses en el 55.

La puntilla la puso el ecuatoriano William Pacho diez más tarde, en una embarullado córner que los ‘Spurs’ no supieron despejar y que el defensor acabó por empujar a la portería.

Despertó la esperanza Kolo Muani siete minutos más tarde gracias a una recuperación del uruguayo Rodrigo Bentancur, pero la determinación del campeón era ya total.+

El argentino Cristian Romero cometió penalti por mano y Vitinha trasnformó su triplete apagando la llama de los visitantes. Una fea jugada de Lucas Hernandez contra Xavi Simons le valió la expulsión al ex del Atlético de Madrid.