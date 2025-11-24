Robert Lewandowski volvió a marcar con el Barcelona en la jornada 13 de LaLiga. y alcanzó su octavo gol de la temporada, acercándose poco a poco a Kylian Mbappé, quien todavía domina la tabla de goleadores con 13 goles.
El avance del polaco no fue lo único destacado porque Ferran Torres también brilló en el mismo encuentro al firmar un doblete, cifra que lo eleva a siete anotaciones, igualando a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, quien se mantiene firme en la pelea.
Un escalón más abajo aparecen Etta Eyong del Levante y Vedat Muriqi de Mallorca, ambos con seis goles, manteniéndose dentro del grupo perseguidor que no le pierde la pista a los líderes del campeonato.
La competencia por el trono goleador promete intensificarse en las próximas semanas, con varios nombres en plena racha y una diferencia de tantos que podría acortarse rápidamente.
Así va la tabla de posiciones de goleadores en LaLiga
- Con 13 goles: Kylian Mbappé (FRA) (Real Madrid).
- Con 8 goles: Robert Lewandowski (POL) (Barcelona).
- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (Atlético de Madrid); Ferran Torres (Barcelona).
- Con 6 goles: Vedat Muriqi (KOS) (Mallorca); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con Villarreal).
- Con 5 goles: Juan Camilo “Cucho” Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (Celta); Vinícius Júnior (BRA) (Real Madrid); Mikel Oyarzábal (Real Sociedad)