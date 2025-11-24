Robert Lewandowski volvió a marcar con el Barcelona en la jornada 13 de LaLiga. y alcanzó su octavo gol de la temporada, acercándose poco a poco a Kylian Mbappé, quien todavía domina la tabla de goleadores con 13 goles.

El Club Remo, con Víctor Cantillo de titular, asciende a la primera división de Brasil

“El segundo tiempo América fue superior a Junior”: Álex Escobar

“Merecimos ponernos en ventaja, pero nos faltó eficacia, y en el pecado estuvo la penitencia”: Alfredo Arias

El avance del polaco no fue lo único destacado porque Ferran Torres también brilló en el mismo encuentro al firmar un doblete, cifra que lo eleva a siete anotaciones, igualando a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, quien se mantiene firme en la pelea.

Un escalón más abajo aparecen Etta Eyong del Levante y Vedat Muriqi de Mallorca, ambos con seis goles, manteniéndose dentro del grupo perseguidor que no le pierde la pista a los líderes del campeonato.

X @LigadeCampeones Gol de Robert Lewandowski

La competencia por el trono goleador promete intensificarse en las próximas semanas, con varios nombres en plena racha y una diferencia de tantos que podría acortarse rápidamente.

Agencia EFE Kylian Mbappé en el partido entre Real Madrid y Liverpool.

Así va la tabla de posiciones de goleadores en LaLiga

La tabla completa de goleadores de LaLiga