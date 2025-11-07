Junior debe cambiar desde ya la dinámica negativa que arrastra para poder levantar cabeza y apuntar su mirada a lo más alto, para seguir en esa lucha por la ansiada undécima estrella.

Los rojiblancos buscan oxígeno en la altura de la fría capital, cuando se midan este sábado (4:10 p.m.) a un muy buen Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo, por la jornada 19 de la Liga II-2025.

Las derrotas ante América y Santa Fe, esta última en condición de local, cayeron muy mal en el ambiente rojiblanco. La confianza en el equipo está por el piso y el reto que tienen los dirigidos por Alfredo Arias es precisamente convencer y convencerse que sí tiene con qué pelear por el título para salvar un año marcado por la irregularidad.

Junior llega a esta penúltima jornada con la tranquilidad de haber superado la barrera de los 30 puntos, pero con la necesidad de sumar para por fin decir que están clasificados matemáticamente. Pero más allá de la clasificación, el deseo es recuperar la ruta del triunfo para cerrar con honores la fase Todos contra todos y empezar con la curva alta de rendimiento los ansiados cuadrangulares semifinales.

El plantel viene de un descanso largo, es por eso que el técnico Arias pondrá sobre el gramado del Metropolitano de Techo lo mejor de su nómina, apelando nuevamente a la línea de tres o de cinco en defensa, que le ha dado algunos réditos al equipo en condición de visitante. Esa zaga defensiva estaría conformada por Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, el paraguayo Javier Báez, Daniel Rivera y Yeison Suárez.

Más adelante, en la primera línea de volantes, se pararían Didier Moreno y Guillermo Celis, que aprovecharon el ‘descanso’ de diez días para recuperase de las molestias físicas que arrastraban en este tramo final del ‘Todos contra todos’.

En fase ofensiva, Junior tendría a José Enamorado, Bryan Castrillón y el paraguayo Guillermo Paiva.

Posibles formaciones.

Las únicas dudas que hay de cara a este duelo serían la presencia de José Cuenú por Rivera, la de Yimmi Chará por Castrillón y la del ‘Tití’ Rodríguez por Paiva, que son otras de las opciones que probó el entrenador uruguayo en la semana.

Fortaleza, por su parte, llega a este duelo con la tranquilidad de tener 100% la clasificación asegurada, con 34 puntos. El equipo bogotano arrastra una dinámica positiva en este tramo decisivo, sumando solo dos derrotas en 18 partidos jugados. De resto, el balance es de nueve triunfos y siete empates. Sin duda, un campañón que hoy los tiene peleando en la parte alta por el punto invisible con los llamados favoritos al título.

En el historial solo se han presentado tres duelos entre Fortaleza y Junior, en Bogotá. El balance es de un triunfo para cada bando y un empate. La última vez que se vieron las caras en Techo, fue el 11 de febrero de 2024, cuando el local se impuso por 2-0, con autogol de Brayan Ceballos y otro tanto de Nicolás Rodríguez.

El único triunfo rojiblanco ante ‘los Amix’ en la fría capital se registró el 3 de abril de 2016, cuando ‘el Tiburón’ se impuso con goles de Vladimir Hernández y Luis Narváez. El descuento de local llegó a través de Darío Rodríguez. Mientras que el primer enfrentamiento se dio en 2014, cuando igualaron 0-0.

El encuentro de este sábado en el estadio Metropolitano Techo será dirigido por el árbitro José Ortiz. Transmite Win Sports+.