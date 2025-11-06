No le teme a la crítica. Reconoce que no ha estado en su mejor versión, pero confía en poder llegar a un alto nivel acá en Junior.

El defensor Daniel Rivera se siente motivado para todo lo que viene en este remate de semestre con el equipo, en el que apunta a llegar a conquistar el título.

‘El Cachaco’, como le dicen en Barranquilla, atendió a EL HERALDO en la tranquilidad de su casa y habló de su nivel, de la actualidad del plantel y de la competencia en la zaga central, entre otros temas.

¿Qué balance hace de Junior a esta altura del campeonato?

Un balance positivo. Durante, si no estoy mal, 11 o 12 fechas estuvimos primeros. Eso es algo muy bueno. Obviamente, a lo largo del ‘todos contra todos’, a medida que te van conociendo, van viendo qué puntos débiles se puede tener, cuáles son sus fortalezas al mismo tiempo. Siento que ha sido un balance positivo. Estamos dentro de los ocho en este momento, estamos peleando también. Queremos ser cabezas de serie. Uno lo puede ver un poco lejos, pero dentro de nosotros todavía sigue esa ilusión porque eso es lo que menos podemos perder en este momento, la ilusión y tampoco perder la parte futbolística, por eso hay que seguir preparándose para estas dos jornadas que se vienen.

¿Qué cosas resalta del equipo y qué cosas deben mejorar todavía?

Resalto mucho lo que es la resiliencia que se ha tenido en los últimos partidos, más que todo ante Pereira. Con un hombre menos se pudo ganar, irse adelante en los últimos minutos, hay que valorar mucho el trabajo de los compañeros. También valorar muchísimo el tema de la posesión del balón que estamos teniendo, queremos que eso sea trascendental para poder marcar. Tenemos que tener precaución en el tema de la vigilancia defensiva, saber que debemos acoplarnos para poder tener un bloque sólido.

¿Es un plus extra poder compartir en el día a día con grandes ídolos del equipo como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez?

La verdad poder contar con esas figuras, con esos ídolos junioristas, y no solo junioristas, nacionales, y podría decir que internacionales, como lo son Teófilo y Carlos, ayuda muchísimo, su experiencia, el siempre tener una buena palabra por parte de ellos. Ahora también Guillermo (Celis) con su juego, es una gran persona, un gran ser humano, pero un futbolista excepcional, la verdad no se ahorra una gota de sudor y eso es lo que intentan todos los días de impregnarnos a nosotros, que no nos ahorremos una sola gota de sudor.

¿Son correctas las críticas a Junior o son un poco exageradas?

Yo siento que todos pueden comentar desde sí mismos. Obviamente no hay una verdad absoluta, muchos pueden decir es mi verdad, es tu verdad, pero los resultados son los que hablan, si se puede decir. Siento que los resultados, más allá de haber perdido el último partido que tuvimos acá en casa, han sido positivos, han sido buenos. Ir durante 12 fechas o 13 fechas primeros en el ‘todos contra todos’, ser uno de los equipos que más goles ha marcado, uno de los equipos con mayores posesiones también. Siento que son cosas a resaltar y cosas que pueden generar ilusión, que hacen que el hincha se pueda enamorar de este Junior.

¿Cómo toma las críticas que le han hecho a usted?

Toda crítica que recibo es constructiva. La verdad, soy consciente que este semestre no ha sido un nivel alto al que de pronto quieren o de pronto pueden estar acostumbrados, soy consciente de ello. Trabajo todos los días para poder tener esa confianza nuevamente y poder recuperar ese nivel. Todos los días trabajo en pro de poder superar y de mejorar cada detalle.

Josefina Villarreal El defensor Daniel Rivera junto a su perro, Zeus.

¿Qué tal la competencia en la zaga central?

Es una competencia muy sana. Todos nos trabajamos de buena manera, todos damos el 100%. Lucas Monzón se integró al grupo, es un jugador muy bueno, con una calidad muy buena. Eso te incentiva a no dar solo el 100%, sino un poco más para poder ganarse un puesto.

¿Qué mensaje le da al hincha de cara a lo que viene?

Los cuadrangulares es un torneo aparte. Todos empezamos desde cero. Es una ilusión nueva. Ahorita, el primer paso, es ganar este sábado, con el favor de Dios, contra Fortaleza en Bogotá, después venir acá contra Nacional. Debemos retomar esa confianza de local, hacer sentir la localía. No podemos perder más puntos acá. Hay que tener la mente en cuadrangulares. Hay que empezar fuertes porque eso va a marcar el camino para poder llegar a una final.