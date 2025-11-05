La afición futbolera del país anda orgullosa y entusiasmada con las actuaciones de Luis Díaz en el Bayern Munich. El guajiro se lució en la Liga de Campeones, más allá de la acción que generó su expulsión y la lesión de Hakimi en el partido que el cuadro alemán le ganó 2-1 al PSG, actual campeón del torneo, el martes pasado en el Parque de los Príncipes, en París.

Luchito dio muestras de su enorme talento y anotó dos goles que lo convirtieron en el máximo anotador colombiano en la historia de la Champions, con 13 tantos, los mismos que Jackson Martínez.

Los elogios, a pesar de la tarjeta roja, no se hicieron esperar. En toda la nación están retumbando los triunfos y satisfacciones de Lucho, casi nadie puede abstraerse de esa gloria, mucho menos un futbolero de tiempo completo como Carlos Valderrama, el legendario 10 de la selección Colombia.

‘El Pibe’ se mostró dichoso con el excelente nivel de juego de Luis Díaz, quien ya acumula 15 anotaciones en 16 partidos.

“Por ahí anda un man de la selección Colombia que está metiendo goles en todos lados, sí señor”, expresó el astro samario en un video emitido en sus redes sociales, en el que se le aprecia sosteniendo una charla espontánea con su esposa.

“Metió dos goles ese man, que venga rápido ese campeonato mundial, ese man está suelto, al que se le presenta le mete goles, le metió dos al PSG. ¡Nojoda, qué calidad!”, exclamó Valderrama.

El extremo del Bayern le dio ‘me gusta’ a esa publicación de Valderrama en Instagram.

El hombre de la melena ensortijada, y ahora canosa, también destacó el debut de los muchachos del combinado sub-17 en el Mundial de Catar. “Jugaron bien los pelaos, 1-1 con Alemania. Empezaron bien. Con 17 años ya están en Catar, para que veas tú como es el fútbol de bendito. En un campeonato mundial”, recalcó ‘el Pibe’.

“Yo a los 17 años no conocía ni Ciénaga (risas). Felicitaciones pelaos, esta es una oportunidad bacana”, dijo ‘el Pibe’ Valderrama en su cuenta de X.