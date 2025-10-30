La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció este jueves una serie de modificaciones en el calendario oficial de la Liga BetPlay II-2025 y de la Copa BetPlay 2025, luego de la decisión tomada por la Comisión Local de Bogotá sobre el partido que debían disputar Boyacá Chicó y América de Cali.

Según el comunicado emitido por la entidad, la determinación de las autoridades bogotanas impidió que el encuentro pudiera llevarse a cabo en la fecha y el lugar inicialmente programados, lo que obligó a buscar alternativas en distintos escenarios del país. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para encontrar un estadio disponible, la Dimayor informó que no fue posible concretar una sede alterna, situación que derivó en la reestructuración temporal del calendario competitivo.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido @BCHICOFCOFICIAL y… pic.twitter.com/zqPi4U2RzR — DIMAYOR (@Dimayor) October 30, 2025

Como consecuencia de este imprevisto, la Dimayor decidió aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga II-2025. En su lugar, el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre se disputarán los partidos de ida de las semifinales de la Copa Colombia. De igual manera, el organismo programó el encuentro pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la jornada 18 del torneo de liga, para el jueves 6 de noviembre.

Con el objetivo de mantener la regularidad del campeonato y garantizar el cumplimiento de todas las fechas, la Dimayor estableció que la jornada 19 de la Liga II-2025 se desarrollará durante el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, mientras que la fecha 20, que marcará el cierre de la fase ‘Todos contra todos’, se disputará los días 12 y 13 del mismo mes.

La organización aclaró además que en los próximos días la administración del fútbol profesional colombiano comunicará los horarios y escenarios definitivos de cada compromiso, con el fin de facilitar la planificación logística de los clubes, los medios de comunicación y los aficionados.

Esta modificación en el cronograma llega en un momento clave del campeonato, cuando varios equipos se disputan su lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.