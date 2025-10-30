Parece que no va más. El colombiano James Rodríguez tendría los días contados en el León de México, equipo al que llegó a principios de año.

El capitán de la selección Colombia no ha rendido dentro de lo esperado en el balompié mexicano y no ha podido ganar ningún título con su club.

Según información de distintos medios en ese país, las directivas del equipo ya habrían tomado la decisión de no renovarle su contrato, el cual expira a finales de año.

James se queda sin equipo: no va más con León



El León de México no renovará el contrato de James Rodríguez. El colombiano deberá buscar nuevo destino para continuar su carrera y llegar con ritmo al Mundial del próximo año. pic.twitter.com/clvLkBaBe3 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 30, 2025

En caso de que esto suceda, el cucuteño tendría que buscar equipo para jugar y prepararse de cara al Mundial del próximo año, en el que el equipo nacional ya sacó su tiquete.

Todavía no hay nada oficial con respecto a esto, pero sería cuestión de días para que se diera la salida de James Rodríguez al León de México, un equipo en el que se va sin dejar ninguna huella.