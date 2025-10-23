La colombiana Camila Osorio ha caído eliminada en la segunda ronda del torneo de tenis de Cantón (China), al perder en dos mangas ante la estadounidense Ann Li, segunda cabeza de serie por 5-7 y 2-6.

Osorio tuvo un buen inicio de partido e incluso tuvo la primera manga encaminada con 3-0 y 4-1, pero una pérdida de servicio en el séptimo juego equilibró el choque y a partir de ahí pasó a mandar la norteamericana.

Li volvió a lograr una rotura en el undécimo, lo que le permitió ganar el set y encarrilar el partido al estar mucho más acertada en el segundo parcial, que resolvió con dos roturas clave en los juegos quinto y séptimo.