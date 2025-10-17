El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha calificado este viernes de “basura” (“bullshit” en inglés) las informaciones que aseguran que el director del área de fútbol, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, le presionó para alinear a Lamine Yamal en el partido de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.

En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado frente al Girona, el técnico alemán ha salido al paso de los rumores que apuntan a que miembros del área deportiva del club pidieron alinear ante el cuadro francés al futbolista de Mataró, que, según dichas informaciones, inicialmente partía como suplente después de haber llegado tarde a la charla previa de ese encuentro.

“Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una basura. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirían nada. Es una basura. Si alguien ha dicho esto, miente”, ha aseverado.

Sobre Lamine Yamal, Flick ha confirmado, además, que estará a su disposición para jugar contra el Girona, al igual que Fermín López, si bien ha puntualizado que ambos jugadores, que salen de lesión, todavía no están para jugar los 90 minutos.

“Lo importante es que (Lamine Yamal) se esfuerce y tenga una buena actitud. Después de su lesión, entrenó mucho y tuvo dos días de fiesta. Es su vida privada y yo no me meteré”, ha dicho al ser preguntado por el viaje que el futbolista realizó el pasado fin de semana.

El regreso de Lamine Yamal y Fermín contrasta con las bajas que arrastra el primer equipo azulgrana. Los porteros Marc-André ter Stegen y Joan García, el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, el mediapunta Dani Olmo y los delanteros Ferran Torres, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Robert Lewandowski no jugarán por lesión ante el Girona.

“Las lesiones de mis jugadores es algo que no puedo cambiar. Tenemos que encontrar una solución y encontrar jugadores en la plantilla, pero no estoy preocupado por eso. Podemos ganar a cualquier equipo. Lo importante es empezar bien el partido, luchar y jugar a nuestro mejor nivel. Eso es lo que quiero de mi equipo”, ha señalado.

Flick, que ante el Girona podría dar entrada a jugadores de La Masia, ha instado a sus jugadores a “empezar todos los partidos con una buena actitud”, algo que en su opinión no sucedió en el último partido contra el Sevilla (4-1).

“Somos el Barça y nuestros seguidores nos quieren ver luchar en todas las situaciones. Estamos en una temporada nueva. Tenemos que empezar todos los partidos con una buena actitud y hay que luchar por todos los títulos. No tenemos a todos los jugadores disponibles, pero también es una oportunidad para los jóvenes y los que han tenido menos minutos”, ha añadido.

Sobre el próximo rival, el Girona, ha avisado de que “tiene una gran filosofía” y que, pese a su mal inicio, en “los últimos tres partidos ha jugado mejor”.

“La clave es empezar bien y lo que quiero ver es que mis jugadores luchen. Tendremos que luchar para ganar este partido”, ha añadido el entrenador teutón.

Preguntado por el proceso de recuperación de los lesionados, Flick ha respondido que confía en que Raphinha esté disponible para el clásico del próximo 26 de octubre -“nuestro plan es ese”, ha subrayado- y también ha dado detalles de la lesión muscular que sufrió Robert Lewandowski con la selección de Polonia.

“No hay ningún jugador que cuide más su cuerpo que Robert. Él me dijo que no pensaba que tenía una lesión. Siempre se cuida mucho. No hay nadie a su edad, quizás Ronaldo, que esté en tan buena forma”, ha señalado.

Flick también ha opinado sobre la decisión de LaLiga de que el Villarreal-Barcelona se dispute el próximo 20 de diciembre en Miami. “Entiendo que haya jugadores que no estén contentos, pero LaLiga es quién decide y tendremos que jugar el partido”, ha zanjado.