El Gran Fondito del Caribe ‘Mariana Pajón’ fue todo un éxito en Barranquilla. El Malecón del Río vibró ayer con las competencias oficiales que se llevaron a cabo desde las 7:15 de la mañana.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO El Gran fondito Caribe, todo un éxito.

En medio de un inclemente sol, los niños, en las distintas categorías y modalidades, mostraron todo su talento, dejando claro que el deporte sigue siendo motor de vida para los jóvenes.

La multicampeona olímpica Mariana Pajón acompañó la competencia, que se llevó a cabo en dos modalidades: ‘Circuito Push Bikes’, para niños entre 2 y 5 años, y ‘Circuito Exterior’, donde los pequeños mostraron todas sus habilidades en ciclismo BMX, ciclismo MTB y ruta, running, patinaje recreativo y patinaje profesional.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO El Gran fondito Caribe, todo un éxito.

“Ver tantos niños compitiendo y disfrutando de los diferentes deportes me hizo muy feliz. Más allá del triunfo, lo que quiero con este tipo de eventos es que ellos entiendan que el deporte es unión, educación y alegría, expresó Mariana Pajón, que celebra en este 2025 treinta años de trayectoria deportiva.

El ambiente que se vivió fue completamente familiar. El público asistente no solo disfrutó de las competencias sino también de las atracciones interactivas. El Gran Fondito proyecta una vez más al Caribe como territorio de deporte y cultura.