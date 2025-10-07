Las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers-Utah Jazz del domingo 12 de abril de 2026 alcanzaron un precio superior a los 770 dólares, entre los rumores de que podría ser el último de la temporada regular de LeBron James, después de que este anunciara una importante decisión para este martes.

LeBron James anunció en sus redes sociales que este martes tomará “la decisión de todas las decisiones”, sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.

“La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este/18.00 CET/16.00 GMT). #TheSecondDecision (la segunda decisión)”, fue el mensaje publicado por LeBron James.

Aunque todavía no se sabe si King James anunciará la fecha de su adiós al baloncesto, en la plataforma de venta de entradas en línea VividSeats, los precios para el Lakers-Jazz pasaron en pocos minutos de estar por debajo de los 100 dólares a superar los 770.

Los aficionados no quieren perderse el que podría ser un momento histórico, el último partido de LeBron en la temporada regular de la NBA, de la que es máximo anotador de siempre.

Pasadas las 15:00 hora del Pacífico de este lunes (22:00 GMT), en la plataforma citada las entradas más costosas se vendían por más de 8.300 dólares.