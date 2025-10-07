¿Es grave lo que le pasó a Guillermo Celis? Esa es la pregunta que se hace todo el juniorismo luego que el volante sincelejano saliera reemplazado en el entretiempo del partido en el que Junior perdió 1-0 ante el Tolima, el pasado domingo, en el estadio Metropolitano.

La preocupación estaba latente debido a que el volante se ha transformado en uno de los mejores jugadores del plantel y casi siempre rinde en el mediocampo.

Según pudo averiguar EL HERALDO, el centrocampista, que regresó al club para este segundo semestre de 2025, solo sufrió una inflamación en el posterior derecho.

Como es una semana larga, el tratamiento a seguir con el jugador será que tenga reposo por algunos días, pero, si todo sale bien, podría estar disponible para el partido ante Alianza FC, el próximo domingo, en Valledupar, por la jornada 15 de la Liga-II.

Por otro lado, el defensor uruguayo Lucas Monzón todavía no se encuentra disponible para el entrenador Alfredo Arias, que para este siguiente compromiso podría convocar al volante Harold Rivera, quien ya se entrena a la par de sus compañeros hace algunas semanas.

Todavía quedan bastantes días para este importante juego en la capital del Cesar, pero desde ya el timonel alista y prepara lo mejor que tiene a disposición y espera poder tener a varios de sus futbolistas al 100% para afrontar este partido, en el que buscará recuperarse luego de las dos derrotas consecutivas que sufrió en casa.