El defensor paraguayo Javier Báez habló tras la derrota de Junior como local 1-0 frente al Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano, un resultado que no solo significó perder el invicto en casa —en la Liga II-2025—, sino también ceder el liderato del campeonato. Con autocrítica y sin evasivas, Báez compartió sus sensaciones luego del compromiso.

“¿Presión? No. No me gusta esa palabra. Acá nos brindan todo, ya lo he dicho siempre. Presión no hay. La gente paga una entrada para vernos, la familia hace mucho esfuerzo, así que esa palabra no me gusta. Sí que hoy nos fuimos derrotados nuevamente acá en casa, tuvimos varias chances de gol y no las concretamos. Como defensor no me gusta que nos conviertan, porque eso hace que el equipo deje mucho espacio atrás y los delanteros jueguen presionados para poder empatar o para tener una situación de gol. Son cosas que trabajaremos entre semana para corregir y conseguir los tres puntos en Valledupar, los tres puntos que hoy no conseguimos”, expresó.

Báez asumió con responsabilidad el gol recibido, subrayando que su tarea principal es brindar seguridad atrás, algo que —según reconoció— esta vez no lograron cumplir.

“Lo mío es defender. Nos hicieron un gol, así que obviamente fallé en lo que tenía que hacer. Fallamos en no darle seguridad al equipo. Lo de hacer goles no es lo mío. Ayuda, pero no es lo mío. Terminé arriba por necesidad, por la necesidad de ir a buscar el partido, porque lo íbamos perdiendo y queríamos, por lo menos, conseguir el empate. Nada más”, expresó.

En su análisis del desarrollo del juego, destacó las oportunidades desperdiciadas y el repliegue táctico del rival.

“Tolima también se empezó a encerrar en el segundo tiempo, obviamente ya no dejó tantos espacios. Con todo y eso tuvimos chances, porque para mí fueron claras las de Herrera, Enamorado y Didier. Pero cuando los equipos se encierran es muy difícil, nosotros también nos empezamos a abrir por necesidad. Sí tuvimos chances, pero no las pudimos concretar. Pero bueno, seguiremos trabajando. Lamentablemente hoy perdimos la oportunidad de seguir punteros y de darle una alegría a la gente que volvió al estadio. Perder de local es doloroso, y perder la punta también, porque de 14 fechas jugadas en 12 hemos estado líderes. Estamos en un club donde la exigencia es alta, así que trabajaremos para regalar un triunfo a la gente que nos va a acompañar en Valledupar”, concluyó.