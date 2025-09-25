El entrenador Alfredo Arias fue cauto al referirse a la polémica que hay en el Deportivo Pasto por un supuesto tema de apuestas. El DT dijo que deben trabajar para que el fútbol sea algo libre de cualquier cosa que lo pueda manchar.

Leer también: “Con lo que estamos haciendo todavía nos quedamos cortos”: Guillermo Celis

“Ese tema de las apuestas no quisiera opinar, porque no tengo ninguna información para hacerlo. Solo los implicados y el presidente sabrán qué hacer. Todos los que estamos en este deporte y nos pagan debemos tratar de cuidarlo. El mensaje debe ser parte nuestra para los jugadores. El fútbol debe volver a estar en un clima deportivo. Es un mundo en el que todos vivimos y debemos aceptar”, manifestó.

El orientador también dejó en claro que le preocupa jugar ante un Pasto así, porque sabe que vienen golpeados, por eso le dijo a sus jugadores que no se pueden confiar.

Leer más: Fifa presenta a las mascotas del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

“Eso me preocupa. Ojalá mis jugadores reciban el mensaje que les di. Nos ha costado con los equipos que se han venido mal, le hemos dado vida. No debería volver a pasar. El otro equipo se podría llevar algo si corre, si juega, si lucha más que nosotros, pero nosotros debemos intentar, este partido y todos los que nos quedan de local, ganar siendo mejores, y si no, corriendo más y dando todo”, concluyó.