La precocidad que hay en el fútbol actual se ha convertido en uno de los principales desafíos para la Fifa y para el que es su segundo campeonato bandera, el mundial sub-20, torneo del que salieron estrellas como Lionel Messi o Mohamed Salah, pero que en Chile será recordado por figuras que estarán ausentes como Lamine Yamal, Estevao o Franco Mastantuono.

A estos talentos, ya asentados en la elite mundial a pesar de su juventud, se suman otras promesas que estarían destinadas a brillar en Chile 2025, pero que no podrán hacerlo debido a la negativa de sus clubes a liberar a proyectos en ciernes en el inicio de una temporada larga y exigente. El calendario elegido para el torneo y la distancia de la sede tampoco ayudan.

En el país suramericano tampoco se disfrutará de los zarpazos de Claudio ‘Diablito’ Etcheverry, enganche argentino enrolado en el Bayer Leverkusen, aunque la Albiceleste presentará un equipo potente, con algunos de sus jugadores todavía en el fútbol local.

Hasta Chile sí viajarán con la ilusión de la copa proyectos de estrellas como el delantero de Benfica Gianluca Prestianni, Julio Soler (Bournemouth), Milton Delgado (Boca Juniors), Maher Carrizo (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Santiago Andino (Godoy Cruz) y Mateo Silvetti, apadrinado por Messi en el Inter Miami.

Otra de las selecciones con ausencias importantes es Brasil, que además de Estevao no contará con jugadores como Endrick (Real Madrid), Pedro (Zenit), Gabriel Moscardó (Braga), Vitor Roque (Palmeiras) y Angelo Gabriel (Al Nasser).

Pero ‘la Canarinha’ tratará de sumar un trofeo con Deivid Washington (Chelsea), Luigi (Palmeiras) o Wesley (Al-Nasser).

Igualmente tiene bajas significativas México, que no podrá contar con uno de sus jugadores con mayor futuro: Obeid Vargas, no liberado por su club, el Seattle Sounders estadounidense.

Así, la escuadra norteamericana estará liderada por uno de los jugadores que más expectativas genera en el campeonato por su extrema juventud, el centrocampista del Tijuana Gabriel Mora, de apenas 16 años, al que acompañará Elías Montiel, un pivote con gran recorrido del Pachuca.

Otro defensa que se perderá el campeonato es el chileno Iván Román, considerado el mayor talento del partido anfitrión, al que igualmente no ha liberado su club, el brasileño Atlético Mineiro.

Tampoco jugará en Chile el que se considera el mayor talento de Oceanía, el delantero australiano Nestory Irakunda, que se ha quedado en Inglaterra con el Watford.

Del continente africano se extrañarán jugadores de alto valor de mercado ya instalados en Europa como los nigerianos Emmanuel Chukwu y Precious Benjamin, ambos del Hoffenheim, o Ibrahim Hafiz (Stade Reims), que tampoco cruzarán el Atlántico.

En cambio sí estarán dos de los jugadores africanos sub-20 más valiosos según Transfermark, ambos marroquíes: el defensa del Anderlecht Ali Maamar y su compatriota Gessime Yassine, extremo del Dunkerque.