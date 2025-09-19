Las colombianas Valentina Barrios y Flor Denis Ruíz y lograron este viernes el pase a la final de lanzamiento de jabalina de los Mundiales de atletismo de Tokio, para los que las principales candidatas al oro son la serbia Adriana Vilagos y la australiana Mackenzie Little.

Ninguna de las dos atletas colombianos superó con sus marcas los 62,50 metros que daban la clasificación directa, por lo que tuvieron que esperar a que sus registros estuviesen entre los doce mejores de las 36 participantes.

La veterana Flor Denis Hurtado, subcampeona del mundo en Budapest 2023, entró a la final con la octava mejor marca gracias a los 62,11 metros que consiguió en su primer lanzamiento.

Más ajustada se quedó Valentina Barrios, que, a sus 21 años, vivirá la experiencia de disputar su primera final mundial tras llegar al corte justo como duodécima con 60,98 metros.