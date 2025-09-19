El arbitraje colombiano sigue teniendo episodios bastantes oscuros. Y ya no es solo lo que se vive cada fin de semana en el FPC, sino que también ahora se presencia en los torneos internacionales.

Leer también: Valentina Barrios y Flor Denís Ruiz se clasifican para la final de jabalina

Ese fue el caso del bogotano Andrés Rojas, quien tuvo una polémica actuación en la victoria 2-1 de Flamengo ante Estudiantes de la Plata, este jueves, en Río de Janeiro, por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La jugada polémica por la cual lo han criticado se dio finalizando el partido. Gonzalo Plata fue a disputar un balón contra un rival y el jugador del equipo argentino es el que lo termina golpeando.

Sin embargo, el colombiano pitó falta a favor de los argentinos y decidió sacarle amarilla al ecuatoriano, que ya había sido amonestado antes. Como fue por doble tarjeta el VAR no pudo intervenir, pero el error quedó registrado de inmediato.

Leer más: “Junior tiene que buscar el equilibrio adecuado”: Antonio Char

Los hombres del Flamengo le reclamaron al bogotano, que no cambió su decisión y dejó con 10 jugadores los últimos minutos al ‘Fla’ en el estadio Maracaná y también le quitó a uno de sus titulares para el compromiso de vuelta la próxima semana.

Esta actuación del central colombiano se ha vuelto viral ya en las redes sociales y las críticas no se han hecho esperar y más porque ya con un hombre más en el campo, Estudiantes pudo descontar y tener más posibilidades de remontar en su estadio.

¡EXPULSADO GONZALO PLATA EN FLAMENGO POR DOBLE AMARILLA! ¿Qué te pareció?



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pBXxe8EbT7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

Se podría esperar algún tipo de sanción por parte de la Conmebol para Andrés Rojas, que ha venido siendo uno de los árbitros que más actividad ha visto internacionalmente en este año.