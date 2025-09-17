Aunque no tuvo el protagonismo de otras jornadas, Luis Díaz hizo su aporte en la victoria 3-1 del Bayern Munich sobre el Chelsea, este miércoles en el Allianz Arena, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

El extremo guajiro, que tuvo un gran despliegue físico taponando la salida y proyecciones del rival, pero pocas acciones ofensivas en el área contraria (se atacó más por la banda de Olise), manifestó que él y todos sus compañeros estaban mentalizado única y exclusivamente en la victoria.

“Estamos tranquilos por esa parte, ganamos. Era importante iniciar con pie derecho, y estamos muy felices por eso”, declaró Luchito.

¡ESPECTACULAR ROBERT SÁNCHEZ! Centro atrás de Kane, Luis Díaz la dejó pasar y Olise no pudo ante el arquero de Chelsea.



El jugador colombiano tiene claro que la temporada apenas empieza y que las exigencias comenzarán a multiplicarse.

“Hay que descansar, descansar y descansar lo más que podamos porque van a ser muchos partidos, no solamente Champions, también los torneos locales. Tenemos que estar mentalizados en que a quien le toque tiene que dar lo mejor y estar preparado porque esto no es de un solo jugador, es de un equipo”, comentó Lucho Díaz.

De todas formas, el ex-Junior asegura que trabaja pensando en estar totalmente disponible cada vez que el entrenador Vincent Kompany lo solicite.

“Simplemente creo que es decisión del entrenador. Yo siempre estaré disponible, trataré de recuperarme lo que más pueda para estar ahí a disposición de lo que decida el cuerpo técnico. Trataré siempre de ayudar al equipo. Estamos mentalizados en eso. Al que le toque jugar va a estar preparado, va a estar al 100 %. Hay que tratar de descansar lo máximo”, puntualizó.

Bayern Munich derrotó 3-1 al Chelsea con un gol en contra de Trevoh Chalobah y un doblete de Harry Kane. Cole Palmer conquistó la igualdad.