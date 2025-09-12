Junior espera sacudirse de la derrota en el clásico este viernes, cuando reciba la visita de La Equidad, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la jornada 11 de la Liga II-2025.

Cuatro modificaciones presentará el equipo rojiblanco en su formación titular, en comparación al equipo que paró en Santa Marta, en la derrota 3-1 frente al Ciclón.

En el arco estará Jefferson Martínez, que reemplaza al suspendido Mauro Silveira (expulsado ante Unión). En defensa aparece Daniel Rivera, que jugará en lugar de Jermein Peña.

En el mediocampo la novedad será la presencia de Didier Moreno en la primera línea de volantes, desplazando al banco a Carlos Esparragoza. Mientras que el ataque vuelve a estar comandado por el paraguayo Guillermo Paiva, que se perdió los últimos dos juegos por una molestia.

Junior formará con: Jefferson Martínez; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Jesús Rivas; Guillermo Paiva.