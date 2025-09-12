El futbolista Juan Guillermo Cuadrado está pidiendo pista para ser convocado a la selección Colombia de cara al Mundial de Fútbol 2026 y, aseguró, ya se encuentra trabajando para ello.

Lea también: Así murió el papá de Santiago Arias, estrella con la selección Colombia: protegió a unos niños en un atraco

El colombiano ha pasado por varios clubes italianos y aunque LaLiga de España lo tenía en la mira, prefirió quedarse en ese país y ser fichado por el Pisa Sporting Club, según reveló en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

“Dije que sí a los dos días. Existía la posibilidad de ir a España, La Liga siempre ha sido un sueño, pero elegí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se fue de Turín”, aseguró al medio.

Agencia EFE Juan Guillermo Cuadrado en el partido.

También dijo que su decisión estaba basada en lo que espera que venga con él y la selección Colombia: “Mi objetivo es la permanencia y el Mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100%, y Gilardino me está ayudando. Será un gran entrenador”.

Lea también: Junior vs. La Equidad: Paiva y Enamorado comandan el ataque rojiblanco

Pero también habló de su futuro fuera de las canchas, y es que el nacido en Necoclí ya tiene 37 años, algo maduro para el fútbol: “Tengo una fundación en Colombia donde se juega al fútbol y a otras cosas: música, teatro, cosas así. Cuando recibes tanto, también puedes retribuir. Me gustaría continuar con esta labor”.

La ‘Sele’ vuelve a jugar en amistosos

La selección colombiana de fútbol jugará amistosos con México y Canadá en octubre y contra Nueva Zelanda y Nigeria en noviembre, todos en Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Así lo confirmó en una entrevista con EFE el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien detalló que “los cuatro partidos de este año (en las fechas FIFA de octubre y noviembre) ya están debidamente definidos”.

Lea también: Llegaron los días de Water Pro 2025

“Jugaremos con México y Canadá, equipos sede del Mundial de Fútbol y que serán cabeza de serie de ese mismo Mundial, los enfrentaremos en Estados Unidos (en octubre)”, expresó el directivo.

Cortesía FCF Luis Javier Suárez celebrando uno de sus goles ante Venezuela.

Jesurún agregó: “En el mes de noviembre, también en los Estados Unidos, enfrentaremos a Nueva Zelanda, que acaba también de clasificar por Oceanía a la Copa del Mundo y enfrentaremos a la selección de Nigeria, una selección africana que siempre ha sido muy competitiva”.

La FCF ya había confirmado que el 11 de octubre Colombia jugará contra México en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) y tres días después enfrentará a Canadá en el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey).

Lea también: El belga Jasper Philipsen gana la etapa 19 de La Vuelta a España

Entre tanto, los juegos contra Nueva Zelanda y Nigeria se disputarán en la fecha FIFA que hay entre el 10 y 18 de noviembre próximos en EE.UU., a la espera de más detalles sobre el lugar y la fecha exacta de los encuentros.

Estos partidos servirán de preparación para Colombia de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, al que se clasificó tras terminar de tercera en las eliminatorias suramericanas con 28 puntos luego de golear por 3-0 a Bolivia y por 3-6 a Venezuela en sus dos últimas presentaciones, disputadas este mes.