Sigue haciendo historia. El ex pelotero barranquillero Édgar Rentería hizo ayer su ingreso oficial al ‘Salón de la Fama’ de los Cardenales de San Luis.

La emoción se podía palpar en el aire mientras la ceremonia daba inicio en el Together Credit Union Plaza del Ballpark Village. La figura de Rentería, vestido con la icónica chaqueta roja, era el centro de atención. Un fuerte aplauso se escuchó previo al corto discurso que dio el barranquillero.

Rentería, lleno de emoción, subió a la tarima y agradeció a todos los que hicieron posible que hoy esté entre los peloteros más grandes de la historia de los Cardenales, una de las franquicias más importantes de las Grandes Ligas.

“Antes que nada, dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Gracias a la organización de San Luis. Gracias por recibirme. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Ustedes saben que los quiero mucho. Gracias a mi familia, a mis dos hermosas hijas que están aquí esperándome, ellas son la razón de todo lo que hice para estar hoy aquí”, dijo el ex pelotero barranquillero.

“A los Cardenales todo mi respeto. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Los quiero mucho”, conluyó Rentería, uno de los homenajeados, junto Al Hrabosky, destacado relevista entre 1970 y 1977 que después se convirtió en analista de béisbol en radio y televisión, y para el ya fallecido Walt Jocketty, sobresaliente gerente general del equipo de 1994 a 2007.

En los Cardenales, Rentería dejó una huella indeleble. Ganó dos trofeos de Guante de Oro (2002 y 2003) y tres de Bate de Plata (2000, 2002 y 2003). Recibió tres llamados al Juego de Estrellas (2000, 2003 y 2004) y disputó la Serie Mundial de 2004 que perdieron ante los Medias Rojas de Boston, que contaban con el cartagenero Orlando Cabrera.

Según las estadísticas de la MLB, entre los paracortos de toda la historia de la novena de San Luis, Rentería se ubica en el segundo puesto en mayor número de jonrones y bases robadas. Aparte se encuentra tercero en promedio de bateo, hits, extrabases y empujadas. En las cifras totales, Rentería despachó 973 imparables, 207 dobles, 71 cuadrangulares, logró empujar 451 carreras, anotó 497 y se robó 148 almohadillas.

En cuatro de sus seis campañas con los Cardenales, Rentería se coronó campeón de la División Central de la Liga Nacional.