El delantero chileno Alexis Sánchez, procedente del Udinese italiano, llegó este lunes al aeropuerto sevillano de San Pablo para formalizar un contrato de una temporada con el Sevilla, club en el que suplirá al extremo belga Dodi Lukebakio, máximo goleador sevillista la pasada campaña que acaba de ser traspasado al Benfica.

Leer también: La selección Colombia ya cuenta con Luis Díaz: el guajiro aterrizó en Barranquilla

El veterano delantero, de 36 años, llega al equipo entrenado por el argentino Matías Almeyda como agente libre tras haberse desvinculado del Udinese, con el que la pasada campaña sólo participó en 14 partidos oficiales (no marcó ni asistió) debido a una lesión en el gemelo y también a su mala relación con el técnico alemán Kosta Runjaic.

La llegada de Alexis Sánchez, según informaron a EFE fuentes del Sevilla, responde a un deseo expreso del ‘Pelado’ Almeyda, quien habría hablado con el internacional chileno para conocer su disposición a regresar a LaLiga once años después de abandonar el Barcelona, en el que militó tres temporadas (2011-14).

En su etapa como barcelonista, el delantero antofagastino disputó 141 encuentros oficiales, en los que marcó 47 goles y repartió 35 asistencias, y acumuló seis títulos: una Liga, dos Copas del Rey, dos Supercopas, una Supercopa de Europa y una Intercontinental.

Leer más: El Sporting de Gijón anuncia el fichaje del colombiano Óscar Cortés

Alexis Sánchez posee, además, un amplio palmarés debido a su paso por grandes clubes de cinco países (Colo-Colo, River Plate, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella e Inter de Milán) y es, sobre todo, el máximo realizador histórico de la selección chilena, para la que ha marcado 50 goles en 168 partidos y con la que ganó las Copas de América de 2015 y 2016.