La alegría, la emoción y el deporte se tomaron la Plaza Francisco Javier Cisneros con la llegada del Gran Fondito Mariana Pajón, un entrenamiento previo que marcó la antesala del Gran Fondito Caribe, programado para el 11 y 12 de octubre en el Malecón de Barranquilla.

Leer también: Novak Djokovic no sufre en la primera ronda del US Open

Este evento, organizado por la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes, en alianza con la Fundación Mariana Pajón y con el apoyo de la Alcaldía de Puerto Colombia, convirtió al municipio en el primer escenario fuera de Antioquia en recibir esta experiencia.

Cerca de 300 niños y niñas vivieron una jornada inolvidable en bicicleta, patines y running, compartiendo de cerca con Mariana. La campeona, emocionada, resaltó el recibimiento de los porteños.

“Estoy feliz, gracias al Atlántico, gracias Puerto Colombia. Siempre quisimos sacar el Fondito de Medellín y un día se nos ocurrió dialogar con la Gobernación e Indeportes. Fue espectacular cómo me recibieron, con buena energía, con los brazos abiertos, con la gran disposición del señor Gobernador. Desde ese momento sentí que esto iba a ser un éxito”, dijo muy contenta la reina del BMX.

Leer más: Nabil Crismatt abrió su cuenta de victorias con los Arizona Diamondbacks

El gobernador Eduardo Verano dio la largada de las pruebas y destacó el mensaje que Mariana deja a los niños, que son el futuro del deporte en el departamento.

“Mariana, gracias. Estamos felices de tenerte aquí. Eres un ejemplo de tesón y pundonor deportivo, con una actitud increíble que queremos transmitir a todos los niños. Como Mariana nos ha enseñado: cuando uno tiene la mente ordenada en la competencia y se prepara, le va bien a cualquier deportista en la vida”, manifestó el gobernador.

La jornada en Puerto Colombia también abrió el calendario de entrenamientos: el próximo 6 de septiembre se realizará un segundo encuentro gratuito en otro municipio del Atlántico, que será anunciado en los próximos días. Y como incentivo, los niños que participaron en Puerto Colombia tendrán un beneficio especial: con el código Puerto Colombia obtendrán un 30 % de descuento en la inscripción al Gran Fondito Caribe de octubre.

Leer también: David Gaudu se impone en la tercera etapa de La Vuelta a España

Los protagonistas también fueron los niños. Jeremías López expresó su felicidad tras conocer a su deportista preferida, Mariana Pajón. “Estoy aquí en Puerto Colombia, contento de correr y conocer a Mariana. Me estoy preparando para el evento de octubre también. Muy feliz”, resaltó emocionado.

De igual forma, Salomé Mercado destacó su experiencia. “Cada vez me siento más orgullosa de mí misma por mi rendimiento y disciplina. Me pareció súper chévere todo el evento”.