El Manchester City ha hecho oficial la cesión del centrocampista argentino Claudio Echeverri al Bayern Leverkusen hasta final de temporada, en una operación que no incluye opción de compra al término del préstamo.

El joven de 19 años fichó por el cuadro inglés en enero de 2024 procedente de River Plate, pero permaneció cedido en el club argentino hasta incorporarse al City en febrero de 2025.

Desde su llegada, apenas disputó tres encuentros con los ‘citizens’. Hizo su debut en la la final de la FA Cup frente al Crystal Palace, que el equipo dirigido por Pep Guardiola perdió, además de estrenarse en la Premier contra el Fulham y marcar un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes contra el Al-Ain.

La fuerte competencia en el centro del campo y una lesión en el tobillo limitaron su participación.

Echeverri da el salto a Alemania y se pondrá a las órdenes del técnico neerlandés Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, y coincidirá con su compatriota Exequiel Palacios, que formó parte del equipo argentino que se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022.

