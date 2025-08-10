Dos novedades presentará Junior en el once titular para enfrentar este domingo al Envigado FC, en el estadio Polideportivo Sur, por la sexta jornada de la Liga II-2025.

Edwin Herrera jugará como lateral derecho en lugar de Jhomier Guerrero y Carlos Esparragoza vuelve a zona media, luego de no sumar minutos entre semana, cuando el Junior enfrentó al Huila por la Copa Colombia.

El resto de la nómina es la que ha venido actuando bajo el mando del técnico Alfredo Arias, con el uruguayo Mauro Silveira en el arco, respaldado por una línea defensiva conformada por Herrera, Javier Báez, Jermein Peña y Yeison Suárez.

Guillermo Celis será, una vez más, el eje del mediocampo, acompañado en esta oportunidad por Esparragoza y Jesús Rivas en una línea de tres marcada.

Más adelante, por las bandas, se posicionarán Jhon Fredy Salazar y Yimmi Chará, mientras que el ‘9’ será, una vez más, el paraguayo Guillermo Paiva.

En el banco de suplentes estarán: Jefferson Martínez, Carlos Olmo, Joel Canchimbo, Steven Rodríguez, Teófilo Gutiérrez, Jhomier Guerrero, Fabián Ángel, Bryan Castrillón y José Enamorado.

Junior formará con: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña y Yeison Suárez; Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas; Jhon Fredy Salazar, Yimmi Chará, Guillermo Paiva.