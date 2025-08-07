El defensa Iñigo Martínez firmará en las próximas horas por el Al-Nassr de Arabia Saudí, que no pagará traspaso al Barcelona pero permitirá liberar 14 millones de euros de la masa salarial de su plantilla, tal como han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El vasco, a quien le quedabs un temporada más de contrato, quiere vivir, a sus 34 años, una última aventura profesional en el equipo de Cristiano Ronaldo, que le ha hecho una oferta irrechazable.

Y el Barça le ha abierto la puerta porque, pese a ser titular indiscutible para Hansi Flick como el único central zurdo de la plantilla, su marcha permite al club maniobrar con más margen en el ‘fair-play’ financiero para inscribir jugadores en este mercado estival.

Iñigo Martínez ya no jugó los dos últimos partidos de la gira asiática por fatiga muscular. Con la oferta saudí sobre la mesa no se quiso arriesgar, y Hansi Flick optó por probar en la posición de central izquierdo a un lateral como Gerard Martín.

Si su marcha se acaba confirmando en las próximas horas, el técnico alemán se quedará con Pau Cubarsí, Ronald Araujo y Andreas Christensen como centrales puros, puesto que Jules Kounde y Eric García son los dos futbolistas utilizados por Flick en el lateral derecho.