ANNA SZILAGYI/EFE

MOGYOROD (Hungary), 03/08/2025.- First placed McLaren driver Lando Norris of Britain sprays champagne on the podium after the Formula 1 Hungarian Grand Prix at the Hungaroring racetrack in Mogyorod near Budapest, Hungary, 03 August 2025. (Fórmula Uno, Hungría, Reino Unido) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI