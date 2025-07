MARTIN DIVISEK/EFE

Toulouse (France), 16/07/2025.- Norwegian rider Jonas Abrahamsen (L) of Uno-X Mobility team celebrates winning ahead of Swiss rider Mauro Schmid of Team Jayco AlUla the 11th stage of the Tour de France cycling race over 156.8km around Toulouse, France, 16 July 2025. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK