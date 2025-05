El piloto David Alonso (CFMoto Aspar Team) se ha convertido, con su tercera plaza de este domingo en el Gran Premio del Reino Unido, disputada en el circuito de Silverstone, en el primer colombiano que sube al podio en la categoría reina del Mundial de MotoGP.

Alonso, nacido en Madrid el 25 de abril de 2006 y de madre colombiana, quedó tercero en Inglaterra solo superado el australiano Senna Agius (Liqui Molly) y el brasileño Diogo Moreira (Italtrans).

“Hoy hemos sido muy competitivos, incluso he llegado a pensar en la victoria, pero no ha sido posible porque estos pilotos tienen mucha experiencia. Ha sido un arranque de temporada difícil para adaptarme a la Moto2″, señaló el colombiano, vigente campeón del mundo de Moto3.

“Han sido muchos días de frustración, pero llegar a Silverstone, donde gané mi primera carrera en Moto3, y conseguir aquí mi primer podio en Moto2.. sin duda es un lugar muy especial. Se lo dedico a todo el equipo porque me han apoyado siempre y en la primera parte de la temporada han creído en mí cuando yo no lo hacía”, manifestó en declaraciones distribuidas por su equipo.

Añadió Alonso: “Me ha costado mucho aceptar este tercer puesto al principio porque veía la victoria cerca. Pensándolo fríamente, es increíble”.

“Después de dónde veníamos, haber hecho esta carrera con pilotos más experimentados es algo muy bueno. He conseguido hacer una salida decente, he tenido muchas peleas con otros pilotos, lo que me ha hecho gastar mucha energía en las primeras vueltas y había que dosificar”, explicó.

Alonso dijo: “Hoy no me encontraba bien físicamente, pero al final ha ido todo bien. Estoy muy contento de volver al podio”.