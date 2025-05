Cooper Flagg para olvidar a Luka Doncic. Los Dallas Mavericks ganaron la lotería del draft NBA pese a tener un 1.8 % de probabilidades. Elegirán al prodigio de Duke con el número 1 absoluto. Nació en Maine, en un pueblo de 1.500 habitantes. Su perfil, muy americano, gusta a las marcas. Su apellido, que hace un guiño a la ‘flag’ (bandera), una bendición para el marketing.

Gatorade, New Balance, AT&T, son solo algunas marcas que cubrieron en oro a Flagg mucho antes de su salto a la NBA. New Balance, que tiene una sucursal ubicada a 40 kilómetros de la casa de Flagg, se adelantó a grandes firmas para que el alero saltara a las pistas llevando unas zapatillas ‘NB’.

Una estrategia de marketing agresiva a todos los niveles de negocio. Con Flagg, New Balance, que ya cuenta con estrellas del deporte como la tenista Coco Gauff o los jugadores de la NBA Kawhi Leonard y Tyrese Maxey, explota y explotará no solo el mercado de las grandes ciudades sino en el de los pueblos más pequeños.

El acuerdo fue lanzado bajo el eslogan: “Cooper Flagg, la decisión inteligente”. Un chico de pueblo que deslumbra en lo más alto del baloncesto estadounidense. “Uno de nosotros”, en los ojos de sus fans, contra el ‘glamour’ de la élite de la NBA.

Dallas y Texas se beneficiarán de su imagen dentro y fuera de la pista. Una ciudad herida tras la salida de Doncic con destino Los Ángeles Lakers ya tiene una nueva razón para soñar en la NBA, y monetizar en la mesa de los negocios.

Sin olvidar la WNBA. Las Dallas Wings, la franquicia de Dallas en la liga de baloncesto femenino estadounidense, también tuvo la primera elección en su draft este año y la usó para seleccionar a Paige Bueckers. Ella también es imagen de New Balance.

Mentalidad de negocio

Con tan solo 18 años, Flagg tiene ya un amplio recorrido en el mundo del marketing y en la última March Madness fue protagonista de un gesto que, sin duda, gustó mucho en la cúpula directiva de uno de sus patrocinadores principales, Gatorade.

Al llegar a la sala de prensa, repleta de periodistas para cubrir su desempeño en la gran fiesta del baloncesto universitario estadounidense, Flagg se dio cuenta de que en la mesa había unos vasos con la marca Powerade, competidor directo de Gatorade.

La estrella de Duke los movió a un lado para que se quedaran fuera del plano de las cámaras.

La anécdota, revelada por Forbes, recordó el gesto de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa de 2021, cuando el quíntuple campeón de Europa quitó de la mesa de su rueda de prensa una botella de Coca-Cola y la sustituyó con una de agua.

“¡Agua!”, gritó en ese caso Cristiano Ronaldo para dejar una de las anécdotas más curiosas de Euro’21.

Números de estrellas... y una espina clavada

En Estados Unidos nadie duda de que Flagg será el número uno en el draft NBA del próximo 25 de junio. Lo avalan sus números. En su primer año en la NCAA, fue líder de Duke en puntos (19.2), rebotes (7.5), asistencias (4.2), tapones (1.4) y robos (1.4) por partido Flagg destaca además por su perfil de jugador completo, capaz de dominar con su poderío y capacidad atlética en los dos lados de la pista.

A pesar de eso, Flagg se despidió del baloncesto universitario con una espina clavada: no consiguió llevar a Duke al título.

Su universidad se despidió del torneo en la Final a 4 tras una espectacular semifinal perdida contra Houston.