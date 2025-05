LUCA ZENNARO/EFE

NAPLES (Italy), 15/05/2025.- Australian rider Kaden Alexander Groves of Alpecin-Deceuninck team wins the 6th stage of the Giro d'Italia cycling tour over 227 km from Potenza to Naples, Italy, 15 May 2025. (Ciclismo, Italia, Nápoles) EFE/EPA/LUCA ZENNARO