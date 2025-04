Deportivo Pereira ya tiene nuevo entrenador. Este jueves fue presentado oficialmente Rafael Dudamel como el estratega del conjunto ‘Matecaña’, que hace algunos días había anunciado la salida de Luis Fernando Suárez.

Leer también: Palmeiras 1, Cerro Porteño 0: Richard Ríos marca y celebra de forma polémica contra la grada

El venezolano, que ya llevaba varios días negociando con las directivas del onceno de Risaralda, arriba al equipo para mejorar el presente que vive en la Liga.

“Estoy muy feliz, emocionado. Lo que me ha hecho aceptar venir a Pereira es la seriedad del presidente y de su grupo de trabajo, tuvimos una reunión que me hizo analizar la venida al club, donde sentí franqueza y seriedad”, expresó en el DT en la rueda de prensa de su presentación.

El timonel señaló que lo único que sirve ahora en este nuevo reto que tiene es conseguir las victorias.

Leer más: Inter Miami 3, Los Ángeles FC 1: Lionel Messi marca un doblete y su equipo avanza a semifinales de la Concachampions

“Ganar es lo único que nos sirve, retomar la competencia de un equipo tradicional. No venimos a realizar un acto heroico si no venimos a trabajar. Se me ha puesto la piel de gallina al representar esta camiseta”, aseguró el estratega.

El técnico ha dirigido a Estudiantes de Mérida y ACD Lara de Venezuela, Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile, Necaxa de México y Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, equipos con los que logró ganar dos ligas en el FPC.

También ha tenido experiencia en la selección de Venezuela, a la que dirigió en 35 partidos y con la que ganó 35 partidos.

Leer también: Unión Española 0, Once Caldas 2: un golazo de Dayro Moreno lidera la victoria de los blancos

El primer reto de Rafael Dudamel será este sábado, cuando el Deportivo Pereira visite al Unión Magdalena, a partir de las 4:10 p. m., en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, por la jornada 13 de la Liga-I.