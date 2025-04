El colombiano Richard Ríos se reivindicó este miércoles ante la afición del Palmeiras con el gol de la victoria frente al Cerro Porteño paraguayo, en un partido que deja al conjunto brasileño como líder en solitario del Grupo G de la Copa Libertadores.

El internacional colombiano, cuestionado en las últimas semanas, derribó la muralla de los dirigidos por Diego Martínez en el minuto 41, y lo celebró mandando callar a sus propios hinchas, a los que no les sentó nada bien la actitud desafiante del número 8.

El equipo paulista no se encontró en toda la primera mitad, anulado por el sistema defensivo de un Cerro que impuso doble marcaje y cerró todos los espacios hasta que se despistó al filo del descanso.

Desde el principio se le complicó el encuentro al Palmeiras. En los primeros minutos, Raphael Veiga, la brújula del elenco, sufrió una luxación en el hombro. Entró en su lugar Felipe Anderson, que sigue muy lejos de la versión que brilló en la Lazio.

Estêvão, futuro jugador del Chelsea, estuvo fuertemente marcado en banda y Vitor Roque continúa sin ver portería con la camiseta del Palmeiras y ya van siete partidos.

Al cuadro de Asunción le valía el 0-0. Si podía arañar algunos segundos al reloj perdiendo tiempo, lo hacía; y se empleó a fondo en defensa.

Alan Benítez se multiplicaba en la zaga. Hasta el zaguero Gustavo Velázquez se sacó de la manga un latigazo desde lejos que obligó a Weverton a parar en dos tiempos.

Y en medio de ese clima frío, Facundo Torres puso un centro al segundo palo, Felipe Anderson tocó atrás y Ríos finalizó. El colombiano ni se inmutó y mandó callar a la grada, incendiando el Allianz Parque.

El gol, sin embargo, desmelenó a los locales. Estêvão pudo ampliar tras un taconazo de Vitor Roque, pero ‘Gatito’ Fernández venció en el mano a mano.

En la segunda mitad, Ríos rozó el segundo, mientras era increpado por una parte de la grada. Velázquez casi marca en su portería tras otro centro envenenado de Facundo Torres.

Y Vitor Roque, titular esta noche, consiguió perforar la red de ‘Gatito’, pero el linier señaló un fuera de juego ajustadísimo que confirmó el VAR, dejando en nada el que hubiera sido el primer gol con el Palmeiras del exjugador de Barcelona y Real Betis.

Con el paso de los minutos, la escuadra azulgrana perdió fuelle y empezó a dejar más espacios. Palmeiras mejoró. Estêvão, de 17 años, desbordó con mayor facilidad por la derecha, y ‘Flaco’ López, que había entrado por Vitor Roque, casi sentencia.

Los minutos finales sirvieron además para ver a Ríos disculparse cuando fue sustituido.

Con este resultado, Palmeiras se pone líder en solitario del Grupo G con seis puntos, tres más que Cerro Porteño y Bolívar, que este miércoles goleó por 3-0 a Sporting Cristal.