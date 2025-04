El Bayern de Múnich, diezmado por hasta 7 bajas y obligado a recurrir a la ‘Unidad B’, con la ausencia de Jamal Musiala como la más sensible de todas, medirá este martes en el Allianz Arena las aspiraciones del Inter de Milán, ilusionado con repetir su papel en 2023, cuando llegó a la gran final, y con reeditar el triplete que logró en 2010.

La última vez que Inter y Bayern se vieron las caras en partido oficial fue en la extinta fase de grupos de 2022, con victoria alemana en San Siro (0-2) y en el Allianz Arena (2-0).

Dos duelos que acabaron con el buen recuerdo anterior de los ‘nerazzurri’, ganadores de la final de ‘Champions’ con el doblete del argentino Diego Milito en 2010, año del triplete de José Mourinho, y de la eliminatoria de octavos de final de 2011, con el recordado gol del macedonio Goran Pandev.

A ese gran recuerdo se agarra el argentino Lautaro Martínez, capitán y mejor jugador de un Inter líder de la Serie A que llega algo tocado tras el empate ante el Parma. El ‘Toro’, recién recuperado de una lesión, jugó 65 minutos para poder estar al máximo en este partido decisivo, frente a un rival al que todavía no ha marcado.

Del once de gala de Simone Inzaghi, el único que no podrá jugar es el neerlandés Denzel Dumfries, carrilero derecho, por lesión. Darmian ocupará su lugar. El resto, con protagonistas como Sommer y Pavard exjugadores del club germano y otros tantos como Calhanoglu, Mkhitaryan o Thuram conocedores de la Bundesliga, está disponible para el tramo final de temporada, decisivo en la tres competiciones que pelea.

El Bayern llega al duelo con una larga lista de bajas con la más reciente -y tal vez más sensible- de Jamal Musiala, que se perderá el resto de la temporada por una lesión muscular.

Faltan además Manuel Neuer, -en la portería lo viene revelando Jonas Urbig- Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic y Kingsley Coman por lesión o enfermedad.

En esas circunstancias, el Bayern tiene que recurrir a esta altura de la temporada a su fondo de armario. Las alternativas que tiene en defensa el entrenador Vincent Kompany no son muchas. Todo se reduce a la pregunta de su Josip Stasinic o Raphael Guerreiro será el lateral izquierdo.

En el centro de la defensa no hay variantes probables para el dúo formado por Minjae Kim y Eric Dier mientras que por la derecha el titular habitual es Konrad Laimer.

Para cubrir la baja de Musiala, Kompany tiene variantes y la más probable es recurrir a Thomas Müller como media punta. Guerreiro también ha jugado en esa posición, lo mismo que Serge Gnabry y Michal Olise.

En el doble pivote es de esperar al dúo formado por Joshua Kimmich y Leon Goretzka. Goretzka ha tenido algunos problemas físicos y tuvo una pausa el viernes en la victoria por 1-3 ante el Augsburgo, pero es de esperar que mañana esté en el campo.

Una alternativa a Goretzka, más defensiva, sería Joao Palihnha.

En medio de las sombras que arroja el parte médico, el Bayern puede consolarse con que los resultados se están dando. En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen -al que apeó de la Liga de Campeones- sigue seis puntos por debajo y el equipo de Vincent Kompany viene de encadenar dos victorias consecutivas.

Sin embargo, el juego ha dejado mucho que desear en algunos pasajes de los últimos partidos por lo que está abierta la pregunta de en qué medida el Bayern puede hacer frente al reto.

Alineaciones probables:

Bayern: Urbig; Laimer, Dier, Minjae Kim, Stasinic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram y Lautaro.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza).

Estadio: Allianz Arena de Múnich.

Hora de inicio: 2 p. m., de Colombia.