Hernán ‘Bolillo’ Gómez sigue siendo el mismo de siempre. Sin pelos en la lengua. Polémico con sus declaraciones. Ahora que es el director técnico de la selección de El Salvador, no perdió tiempo y generó una nueva controversia.

Lo más llamativo de todo es que el nuevo episodio de las polémicas del entrenador involucró al presidente salvadoreño Nayib Bukele. En una reunión que tuvieron ambos, para conversar sobre lo que será su proceso, el colombiano confesó lo que les dijo a los jugadores, asegurando que “son muy malos”.

“Yo le dije a los jugadores, miren el país que tienen, el presidente que ustedes tienen y nosotros somos los más malos del país; ahí me incluyo porque ya me siento salvadoreño. Somos los más malos. En la vida estar de primero y sostenerse es lo más difícil, pero tenemos que empezar a hacer cositas para dar alegría, porque una Selección une a un país”, dijo el ‘Bolillo’.

Bukele respondió y respaldó las palabras de Gómez: “El Salvador necesita tener una buena Selección. De hecho, ahorita nosotros estamos construyendo un estadio que va a ser el más grande de Centroamérica, el más lindo, el más moderno, que es para 50.000 personas sentadas en butaca, y la gente cuando lo anunciamos decía, pero qué vamos a tener estadio si no tenemos Selección”.

Agregó: “Es cierto, somos los peores en el fútbol, pero paradójicamente es un pueblo que adora el fútbol. Sí es verdad, El Salvador necesita tener una buena Selección”.

El presidente, quien se mostró emocionado por lo que podría ser un proceso exitoso para la selección salvadoreña de fútbol, le aseguró que entrenador colombiano que de parte del Gobierno tendrá todo lo que sea necesario a disposición.

“Lo que podamos hacer nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna cosa que no podamos dar, no hay ninguna cosa que no vayamos a poner. Hagámoslo como un proyecto país, vamos a poner lo que se necesite… Esto no se va a parar por recursos, ni por logística, ni por leyes, ni por nacionalizaciones, ni por burocracia, por nada. Vamos a dar todo lo que sea necesario. Todo el país lo vamos a movilizar para lograrlo”, sentenció Bukele.

‘Bolillo’ Gómez, presentado por la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) el pasado 24 de febrero, ha dirigido a las selecciones de Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras, además de los equipos colombianos Atlético Nacional, Santa Fe, Independiente Medellín, Junior y Águilas Doradas.

Asimismo, ha sido mundialista, como seleccionador, con Colombia en Francia 1998, con Ecuador en Corea-Japón 2002 y con Panamá en Rusia 2018, además de haber sido asistente técnico de Francisco ‘Pacho’ Maturana con el equipo cafetero en las citas mundialistas de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.