Justin Tucker, pateador campeón con los Baltimore Ravens en el Super Bowl XLVII, afirmó este miércoles sentirse devastado por las 16 acusaciones que enfrenta por comportamiento sexual inapropiado, las cuales calificó como falsas.

“Me devasta saber que cualquier persona con la que he trabajado no se habría sentido respetada como profesional. Las acusaciones son impactantes. No actué de manera inapropiada en ningún momento de una sesión de tratamiento corporal profesional. Estas afirmaciones simplemente no son ciertas”, aseveró Tucker al sitio ‘OutKick’.

A través de una serie de reportajes publicados por el diario ‘The Baltimore Banner’ desde finales de enero pasado, 16 mujeres acusaron al pateador de conducta sexual inapropiada en terapias de masaje recibidas en algunos de los spas más lujosos de Baltimore, Maryland, entre el 2012 y 2016.

Este miércoles Tucker se defendió de estas acusaciones, lo hizo respaldado por su esposa Amanda.

“Las falsas acusaciones contra Justin han causado mucho daño a nuestra familia. Creo en mi marido, lo amo y apoyo plenamente”, afirmó Amanda Tucker.

El jugador de 35 años se pronunció luego de que el pasado martes Eric DeCosta, gerente general de los Baltimore Ravens, se dijo preocupado por los señalamientos contra Tucker que son investigados por la NFL y que de comprobarse podrían terminar con su carrera.

“La cantidad de acusaciones es seria y preocupante. Tenemos suerte de que la NFL realiza una investigación que esperaremos para tomar una decisión al respecto”, subrayó el directivo.

Situación con la que coincidió el entrenador John Harbaugh.

“Es un asunto difícil. No es lo que quieres leer al despertarte. La NFL lo está analizando. Todos tenemos preguntas y nadie sabe exactamente qué sucedió. Así que veremos a dónde nos lleva la revisión”, afirmó Harbaugh.

Justin Tucker, considerado uno de los mejores pateadores de la NFL, puntualizó su compromiso con la comunidad de Baltimore, donde juega desde el 2012, ante la que se considera un modelo a seguir.

“Desde que llegué a Baltimore me sentí acogido por esta increíble comunidad a la que amo dentro y fuera del campo. He tratado de tratar a todos con dignidad y respeto y ser un ejemplo positivo que hace que mi familia se sienta orgullosa de llamarme padre y esposo”, mencionó el jugador.

El cinco veces All-Pro detalló que las terapias profesionales de masaje es algo que acostumbran él y su esposa, las cuales reciben con respeto.

“Como jugador de fútbol americano he experimentado los beneficios en mi salud y rendimiento con terapia de masajes, razón por la que he estado saludable. De hecho, tanto mi esposa como yo seguimos considerando a muchos de esos profesionales como nuestros amigos. Respeto la profesión de terapia de masajes y a las personas que trabajan en ello”, concluyó el pateador.