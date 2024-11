CESARE ABBATE/EFE

Naples (Italy), 24/11/2024.- Napoli'Äôs forward Romelu Lukaku (C) scores the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match SSC Napoli vs AS Roma at Diego Armando Maradona stadium in Naples, Italy, 24 November 2024. (Italia, Nápoles, Roma) EFE/EPA/CESARE ABBATE