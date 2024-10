Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, ensalzó a Vinícius Junior, autor de un triplete en la remontada ante el Borussia Dortmund (5-2) y aseguró, por su tercer gol, que le recordó a Pelé.

“Lucas merecía el gol por su esfuerzo constante y la profesionalidad. Vinícius ha marcado goles impresionantes, el tercero suyo, sobre todo, me ha recordado a Pelé por cómo ha entrado en el área, por ese amague. Es un gol grandioso para los que amamos el fútbol. Justifica el venir al Bernabéu y que un jugador pueda ofrecer esa jugada que provoca muchas emociones, entre ellas admiración. Ha sido una exhibición porque ha asumido la responsabilidad cuando peor estaba el partido. El lunes que viene-día que se anuncia el ganador del Balón de Oro- no creo que haya muchas dudas”, dijo en Realmadrid TV.

Butragueño destacó también la capacidad, de nuevo, de su equipo para remontar un partido en el Santiago Bernabéu.

“Otra vez ha sucedido, es un lugar que tiene algo muy especial, lo saben nuestros jugadores, nuestro público y los rivales. Una vez más en circunstancias muy adversas con 0-2 al descanso ante un gran equipo como el Dortmund. Hemos dado una exhibición en la segunda parte”, valoró.

“En la segunda parte hemos jugado bien, firmes en los duelos, el equipo tuvo tranquilidad y estuvimos acertados arriba. Ha sido muy emocionante. Sabíamos que un gol, una jugada, podía dar la vuelta a la carga emocional del partido. Tras marcar el primero el Bernabéu ha entrado en combustión con la energía tan eléctrica que produce. Hemos empatado rápido y el equipo ha tenido cabeza, madurez. Ha sabido jugar el partido en la segunda parte y hemos merecido ganar”, completó.

“Demostró que es el mejor jugador del mundo”: Lucas Vázquez

Lucas Vázquez, autor del tercer tanto del Real Madrid que impulsaba la remontada ante el Borussia Dortmund, ensalzó la figura del brasileño Vinícius que aseguró demostró con su triplete que “es el mejor jugador del mundo”.

“Vinícius hizo una temporada brutal en la que fue un jugador decisivo y hoy ha demostrado que es el mejor jugador del mundo. Estamos muy felices por poder disfrutarlo”, afirmó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Lucas valoró el cambio de actitud del Real Madrid en la segunda parte tras la charla de Carlo Ancelotti al descanso con 0-2 en el marcador.

“Hemos entrado cabreados por lo que se vio en la primera parte. No estábamos contentos ninguno, nos hemos mirado a la cara y nos hemos dicho que esto no podía seguir así porque no estábamos dando lo necesario para ganar en la Champions”, afirmó.

“En la segunda parte se ha visto otro Real Madrid que ha ganado duelos, ha jugado con intensidad y así hemos marcado cinco goles”, añadió.

La remontada del Real Madrid recuperó un ambiente especial en el Santiago Bernabéu. “Es difícil de explicar lo que vivimos. Ya llevamos unas cuentas de estas y es algo muy bonito lo que se vive en el estadio, con el 1-2 en el momento que lo metemos, la gente y nosotros sabemos que vamos a dar la vuela al partido. Nos lo creemos”.

“Hay que creer hasta el final y nunca rendirse, luchar hasta el último minuto. Son los valores del Real Madrid que hemos mostrado hoy”, sentenció.

“Va a ganar el Balón de Oro”: Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dio por segura la conquista del Balón de Oro por el brasileño Vinícius Jr. porque “ayudó a ganar la Champions League” y la exhibición que dio ante el Borussia Dortmund, con un triplete en la segunda parte, aseguró que le servirán para el próximo.

“Es raro ver a un jugador que hace una segunda parte como la que ha hecho Vinícius, a parte de los goles, con una energía, intensidad y un carácter extraordinario”, manifestó en rueda de prensa.

“Creo va a ganar el Balón de Oro por lo que ha hecho el año pasado, que nos ayudó a ganar la Champions League, no por los tres goles de hoy que le servirán para el próximo Balón de Oro”, añadió.

Ancelotti aseguró que Vinícius tiene el reconocimiento que merece en España y celebró que haya mermado el problema de racismo.

“Creo que sí tiene el reconocimiento que merece, al jugador lo pitan porque puede marcar la diferencia. Está parando el tema de racismo con él. Le pitan y es normal. Es respetado en este país”.