El defensa internacional francés Raphael Varane, exjugador de Lens, Real Madrid, Manchester United y la selección de Francia ha anunciado el pasado martes, a través de una carta publicada en sus redes, su retirada del fútbol profesional a los 31 años.

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, anunció el zaguero nacido en Lille.

“Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces, y esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar las botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley” agregó. Formado en la cantera del Racing Lens, en cuyo primer equipo debutó con tan solo 17 años, fichó rápidamente por el Real Madrid, en el que poco a poco fue haciéndose un hueco para acabar siendo uno de los centrales indiscutibles.

En su carta mencionó al club madrileño diciendo que le ha “encantado luchar” por los otros a los que también perteneció. “He defendido cada escudo con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje. El fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos impulsa”.

Es de recordar que el francés estuvo en el Real Madrid desde la campaña 2011-12 hasta la 2020-21, etapa en la que ganó tres ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, así como cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

En su despedida el jugador señaló que he “ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré. Espero haberlos hecho sentir orgullosos”.

Verane formó parte de la selección francesa campeona mundial en Rusia 2018 y de la Liga de Naciones 2021 (fue internacional absoluto en 93 ocasiones) y en la campaña 2021-22 se incorporó al Manchester United, en el que estuvo tres temporadas y logró ganar la Copa de la Liga y la Copa.

“Y así comienza una nueva vida fuera del terreno de juego. Seguiré en el Como (club por el que había fichado). Sólo que sin usar mis botas y espinilleras”, afirma Varane, quien da las gracias a todos los clubes, compañeros, entrenadores, personal y seguidores de los clubes y equipos en los que jugó y por “hacer que este viaje sea más especial de lo que jamás hubiera soñado”.

Para esta campaña había fichado por el Como de Cesc Fábregas, pero a petición propia finalmente no pudo ser inscrito por su lesión de rodilla, que finalmente le ha hecho tomar la decisión de colgar las botas.

Real Madrid expresa su “agradecimiento y cariño”

El Real Madrid ha expresado “su agradecimiento y su cariño a un jugador que ya forma parte de la leyenda” del club como el francés Raphael Varane, que este miércoles ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 31 años.

“Raphael Varane permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como uno de los grandes centrales de la historia del Real Madrid y por representar siempre los valores de nuestro club. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, apunta el club blanco.

Recuerda que llegó a la plantilla madridista en 2011 con 18 años “y ha sido uno de los jugadores protagonistas del ciclo histórico que permitió al club ganar cuatro Copas de Europa, tres de ellas consecutivas, entre 2014 y 2018″ y repasa todos los títulos obtenidos en su etapa con la camiseta blanca.