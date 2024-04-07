Un gol de la mundialista Catalina Usme dio el triunfo este sábado por 1-0 a la selección femenina de Colombia sobre la de México en partido amistoso realizado en el Orlando City Stadium en Orlando, Florida.

Colombia dominó los primeros minutos del partido; tuvo en la veloz Mayra Ramírez, del Chelsea de la Women's Super League de Inglaterra, y en Usme, del Pachuca de la liga del fútbol mexicana, a las jugadoras que generaron más peligro sobre la portería de Esthefanny Barreras.

El seleccionado mexicano, dirigido por el español Pedro López, equilibró las acciones impulsado por el talento de Lizbeth Ovalle, considerada la mejor jugadora de la liga en México.

Colombia anotó en el minuto 43 gracias a una genialidad de Usme, quien por el sector izquierdo pisó el balón sobre el borde del área grande, con lo que se quitó a dos defensas, y disparó de derecha bombeado al ángulo contrario del arco para vencer el lance de Barrera.

En el segundo lapso las dirigidas por el colombiano Ángelo Marsiglia mantuvieron el dominio, aunque con menor profundidad ofensiva debido a la salida de Catalina Usme, quien fue retirada del campo al minuto 62 por un golpe en el empeine derecho.

México encontró en el contragolpe un par de aproximaciones, aunque ni Scarlett Camberos, ni Diana Ordóñez, que ingresaron de cambio, tuvieron puntería para vencer a la guardameta Sandra Sepúlveda.

Este partido forma parte de la preparación de la selección sudamericana de cara a los Juegos Olímpicos de París, que se efectuarán el próximo verano, en los que Colombia forma parte del grupo A junto a Francia, Canadá y Nueva Zelanda.

En su siguiente duelo amistoso las dirigidas por Marsiglia se medirán con Guatemala el próximo martes.

Para México, que no clasificó a la justa olímpica, este choque fue el primero luego de su participación en la pasada Copa Oro en la que tuvo una destacada participación; fue eliminado en la semifinal por Brasil.

El siguiente partido de preparación del seleccionado entrenado por Pedro López será el próximo martes ante Australia.