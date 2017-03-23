El reconocido segmento radial Fútbol en Blanco y Negro se toma la redacción de EL HERALDO para analizar las posiciones, movimientos y el manejo de la cancha por parte de la Selección Colombia frente a Bolivia.
A partir de las 8 p.m., el director técnico y analista en táctica del fútbol Carlos Ortega del Río liderará una transmisión en directo, que podrá ser vista desde la página oficial de EL HERALDO en Facebook, para compartir con los internautas una mirada crítica sobre el desempeño del equipo de Pékerman.
La transmisión se llevará a cabo luego del cumplimiento de la decimotercera jornada de la eliminatoria al Mundial Rusia 2018 que se jugará hoy a las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Prepare sus preguntas y comentarios y discuta con el profe Ortega del Río lo ocurrido en Colombia – Bolivia.