El reconocido segmento radial Fútbol en Blanco y Negro se toma la redacción de EL HERALDO para analizar las posiciones, movimientos y el manejo de la cancha por parte de la Selección Colombia frente a Bolivia.

A partir de las 8 p.m., el director técnico y analista en táctica del fútbol Carlos Ortega del Río liderará una transmisión en directo, que podrá ser vista desde la página oficial de EL HERALDO en Facebook , para compartir con los internautas una mirada crítica sobre el desempeño del equipo de Pékerman.

La transmisión se llevará a cabo luego del cumplimiento de la decimotercera jornada de la eliminatoria al Mundial Rusia 2018 que se jugará hoy a las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Prepare sus preguntas y comentarios y discuta con el profe Ortega del Río lo ocurrido en Colombia – Bolivia.