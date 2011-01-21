Archivo particular

El regreso de Teófilo Gutiérrez al Junior está en turco o en chino. Difícil de leer, bastante enredado, complicado.

Todo se enfrió después que el Trabzonspor, a través del representante del jugador, Efraín Pachón, rechazó la propuesta de los directivos rojiblancos de comprar el 50% de los derechos deportivos de Teo en un millón y medio de dólares.

Por ahora no surge una contraoferta oficial del Junior para reactivar la negociación, pero se mantiene el deseo personal del presidente del club, Arturo Char, por contar con los servicios del atacante.

'Lo de Teófilo es más allá de si se necesita un delantero. Junior está sensibilizado con un jugador que nació en Barranquilla y en las entrañas de la institución, siempre hemos manifestado nuestra aspiración de que se le busque una salida a toda esta situación. Antes que nada queremos el bienestar de Teófilo, que es un jugador muy importante', manifestó Arturo Char.

El máximo dirigente rojiblanco no descarta sacar a flote una nueva proposición económica. 'Puede ser que Junior haga una oferta definitiva por el ciento por ciento'.

Sin embargo, no cree posible que se puedan desembolsar los 3 millones de dólares que supuestamente piden los turcos, según Efraín Pachón.

'Como están las cosas en Colombia es difícil que un equipo pueda ofrecer esa cantidad de dinero, vamos a intentar hacer lo posible por tener a Teófilo. Hay que ver si las cosas avanzan o no avanzan'.

En torno a la solicitud del técnico Óscar Quintabani de contratar un defensa central y volante creativo, el presidente del Junior manifestó: 'El tema está complicado'.

Hoy juega ante Quindío. El equipo rojiblanco disputará dos partidos de fogueo contra el Deportes Quindío, hoy a las 2 y 4 p.m., en el estadio municipal de La Unión, Valle.

El primero se jugará entre las alternativas y el segundo entre los titulares.

El resto de amistosos. Junior programó una serie de partidos en territorio vallecaucano y en Bogotá.

Domingo 23: doble confrontación amistosa ante el Deportivo Pereira en el municipio de Toro a las 2 y 4 p.m.

Miércoles 26 de enero: ante el Deportivo Cali, en el estadio 12 de Octubre de Tuluá.

Sábado 29 de enero: Copa Cafam, en Bogotá, estadio Nemesio Camacho El Campín, Junior vs. Millonarios, a las 3 p.m.

Domingo 30 de enero: Copa Cafam, en Bogotá, estadio Nemesio Camacho El Campín, Junior vs. Santa Fe o América, a las 12 m. o 3 p.m.