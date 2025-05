El brasileño Wagner Moura recibió este sábado el premio a la mejor interpretación masculina de la 78 edición del Festival de Cannes por su trabajo en ‘O agente secreto’ (‘Agente secreto’), de Kleber Mendonça Filho.

Lea ‘O agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho, premio de la crítica internacional en Cannes

Un premio que fue entregado por la actriz española Rossy de Palma y recogido por Mendonça Filho ante la ausencia de Moura.

En ‘O Agente Secreto’, Mendonça Filho narra el retorno de un profesor perseguido, interpretado por Moura (‘Narcos’), a la ciudad de Recife (noreste), en 1977.

Aquí ‘Un poeta’, de Simón Mesa, Premio Especial del Jurado en la sección Una Cierta Mirada de Cannes

Allí, aunque aún de incógnito, espera ir retomando una vida tranquila con su familia, pero se chocará de bruces con la realidad de los violentos años finales de la dictadura militar en Brasil.

Moura hace una enorme interpretación en este filme poblado de extraños personajes, momentos tragicómicos y hasta una surrealista pierna que revive, una idea que procede de una vieja leyenda brasileña, la de la “pierna peluda”, que en los años setenta muchos aseguraron haber visto vagando por las calles de Recife, golpeando a todas las personas con las que se encontraba.

Además ‘Amores materialistas’, con Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, estrenó su tráiler

“El personaje que yo hago en esa película no es un héroe, no es alguien que está peleando contra la dictadura, es simplemente alguien que tiene sus valores, sus convicciones, su moral y no quiere cambiarlo y tiene el derecho de no cambiarlo”, explicó el actor a EFE en una entrevista tras presentar el filme en Cannes.

“Tengo 48 años, no puedo perder tiempo”, afirmó Moura, que por eso no duda en trabajar para que salgan los proyectos en los que cree y tampoco en rechazar propuestas americanas que le hubieran encasillado en papeles como el de Pablo Escobar que hizo para la serie ‘Narcos’.

También ‘Lilo y Stitch’ regresan para decir ‘ohana’

Su objetivo, aseguró, es “hacer cosas relevantes en Brasil”.