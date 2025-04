Faleceu na noite dessa quinta-feira (10), aos 94 anos, o fantástico diretor canadense Ted Kotcheff.😢



Com obras seminais durante as décadas de 1970 e 80, o cineasta ficou famoso por filmes como "First Blood", "Weekend at Bernie's", "Wake in Fright", e "North Dallas Forty".💔🎬 pic.twitter.com/BEEkORmX84