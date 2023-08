La transformación digital y de IA en las empresas

El libro Rewired, que traduce ´recableado´, escrito por los líderes de las prácticas globales de transformación digital e inteligencia artificial de McKinsey, una consultora empresarial, intenta ser una guía para ejecutivos para superar a la competencia en este nuevo mundo donde la tecnología es cada vez más crítica. Empieza el texto sacudiendo a la gran mayoría de los líderes empresariales, recordándoles que inevitablemente pasarán el resto de sus vidas laborales intentando transformar digitalmente sus empresas. Para la muestra, un botón: casi el 90% de las empresas han lanzado algún tipo de programa de transformación digital, pero menos de una tercera parte han logrado concretar el impacto positivo en ingresos adicionales y sólo una cuarta parte los ahorros presupuestados que estos esfuerzos proyectaban a su inicio.

No sorprende que los autores confirman que no existen soluciones mágicas ni respuestas cortas y sencillas de implementar. “Se trata de tener cientos de soluciones impulsadas por la tecnología que trabajan juntas y son continuamente mejoradas para crear excelentes experiencias para clientes y empleados, disminuir costos unitarios, y generar valor”. Esa perspectiva, donde la tecnología no es simplemente una parte del “back-office” que habilita la operación de la empresa a través de algunos proveedores externos, sino más bien un elemento central diferenciador de la empresa donde los desarrollos propios conviven y se integran con las últimas propuestas del mercado de software es un cambio diametral frente a la realidad de muchas empresas hoy. No tanto así para las empresas de mayor desempeño donde el 70% utiliza analíticas avanzadas y el 50% utiliza inteligencia artificial para mejorar y automatizar decisiones, según datos propios de McKinsey.

Para lograr resultados se necesita que las empresas desarrollen capacidades organizacionales nuevas y que los líderes fomenten la innovación digital en todas las áreas. También se vuelve necesario entender algunas de las tecnologías mencionadas, cuyos nombres aparecen con frecuencia como frases de cajón en medios y libros de negocios, pero que realmente alberga retos y oportunidades trascendentales. Estas son: los teléfonos inteligentes, el internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, big data y analítica en tiempo real, gemelos digitales, APIs y computación en la nube.

En conclusión, coincido con los autores: “cómo las compañías naveguen el mundo digital para lograr una ventaja competitiva sostenible es el gran reto empresarial de nuestro tiempo”. ¡Mucha suerte a los empresarios!