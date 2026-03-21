En un mundo donde las economías compiten en bloque y no de manera aislada, el Caribe colombiano enfrenta una disyuntiva clave: seguir avanzando de forma fragmentada o consolidar una verdadera integración económica regional. La diferencia no es menor. De ella depende, en gran medida, la capacidad de nuestras empresas para insertarse con éxito en los mercados internacionales.

Durante años, cada ciudad ha impulsado sus propias apuestas productivas, logísticas y empresariales. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y otras capitales han logrado avances importantes, pero el siguiente salto exige una visión compartida. Hoy, más que nunca, debemos entender que no competimos entre nosotros, sino frente a regiones del mundo que ya operan como ecosistemas articulados.

En ese contexto cobra especial relevancia el concepto de Cadenas Caribeñas de Valor, una frase acuñada por la Cámara de Comercio de Cartagena que resume una idea poderosa: integrar capacidades, conectar sectores y alinear esfuerzos para generar mayor valor agregado desde la región. No se trata solo de exportar más, sino de exportar mejor, con empresas que colaboran, se complementan y escalan juntas.

La integración permite que proveedores, transformadores, operadores logísticos y comercializadores funcionen como una red. Una empresa en Barranquilla puede encontrar aliados estratégicos en Santa Marta o Cartagena para completar su oferta, mejorar su competitividad y llegar con mayor solidez a mercados internacionales. Así operan las regiones más exitosas del mundo.

En este esfuerzo, el liderazgo institucional ha sido clave. Vale la pena hacer un reconocimiento especial a Silvia Elena Medina, hasta hace poco Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, quien falleció inesperadamente hace unos días. Siempre entendió la importancia de pensar el Caribe como una sola plataforma de desarrollo. Su trabajo por el tejido empresarial samario y la articulación regional deja una huella profunda y un camino que debemos continuar.

A esto se suman iniciativas como Endeavor y Caribe Exponencial, que han fortalecido el ecosistema empresarial y promovido el emprendimiento de alto impacto. Han demostrado que el talento caribeño puede competir globalmente, pero también que la colaboración multiplica las oportunidades.

El reto ahora es pasar del discurso a la acción: integrar agendas, coordinar políticas, facilitar alianzas empresariales y construir confianza. Las Cadenas Caribeñas de Valor no pueden quedarse como un concepto inspirador; deben convertirse en una estrategia concreta. Porque en la economía global, la verdadera ventaja competitiva no está en competir solos, sino en saber competir juntos.

@RPlataSarabia