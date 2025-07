El no al congreso porno | Columna de Horacio Brieva

Así pues que no había motivos para temer por este certamen. Su programación no incluía, en la Plaza de la Paz, exhibiciones gratuitas de las producciones de esta industria que hizo populares a las compatriotas Esperanza Gómez y Amaranta Hank. Este no era un Barranquijazz que ofrece suplementos musicales al aire libre. Y si así hubiese sido sospecho que se habría taqueado la plaza (hasta con parálisis del transporte en los alrededores), a pesar de las oposiciones a este encuentro.