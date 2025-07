Estoy preparado mental y físicamente para usar el tapabocas hasta el 2023, o hasta cuando sea necesario, como medida mínima para intentar evitar una infección con las nuevas variantes del coronavirus, en especial la XE, que ha resultado un 10% más contagiosa que el Ómicron, según la OMS y que, además, está presente en un 2% de la población mundial y ha aumentado las cifras de contagios.

Esta variante XE es una combinación de Ómicron y sus sublinajes, por eso se parecen tanto en sus síntomas, excepto porque con XE volvieron la pérdida del olfato y el gusto; el período de incubación es también de 3 días y es más contagiosa que la variante Ómicron Silenciosa (BA.2).

Me permito citar la situación actual de España por un comunicado de sus autoridades sanitarias: “Circulan también varios linajes recombinantes que combinan en su genoma fragmentos de otros linajes de las variantes Delta y Ómicron. Entre ellos destaca el linaje XE, recombinante de BA.1 y BA.2 que comparten el gen de la espícula con este último y que, de acuerdo con los últimos informes de Reino Unido, crece en las últimas semanas a un ritmo superior al de BA.2”. Es decir, el monstruo está vivo y transformándose. De hecho, se habla de una séptima ola en España.

Hasta el mismo Bill Gates, a quien ha vinculado de manera sospechosa con lo que sucede con el coronavirus, ha alertado acerca de “todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante más transmisiva y fatal; el nivel de riesgo está por encima del 5% y es probable que de esta pandemia ni siquiera hayamos visto lo peor”. Al mismo lanzó una crítica a Reino Unido por recortar los presupuestos de investigación para esta situación y propuso, al contrario, una mayor inversión en epidemiólogos para que pueda detectar a futuro con mayor rapidez cualquier amenaza sanitaria; así como en informática para mejorar la coordinación científica entre países.

En Sudáfrica han surgido dos nuevos sublinajes BA.4 y BA.5 y se piensa que surgieron entre finales del año pasado y comienzo de este año. La BA.2 era la predominante pero la BA.4 ha crecido 0.8 puntos por encima de la anterior, y la BA.5 hasta 0.12 puntos. Estos sublinajes son los que mantienen alarmada a China y con confinamientos extremos.

Con este panorama mundial y con el conocimiento médico, no me queda ninguna duda en que debo seguir guardando las medidas de bioseguridad que me han mantenido relativamente sano, por lo que sé que lo inteligente es seguir manteniendo el uso del tapabocas y recomendarle a mi familia y a mis amigos que hagan lo mismo.

No confío en ninguna medida de las autoridades locales cuando recomiendan dejar de usar el tapabocas, y menos en tiempo de elecciones porque, demostrado está que son capaces de hacer recomendaciones en función de sus intereses políticos partidistas y no en razón de las necesidades de la comunidad. Así que seguiré incluyendo en el presupuesto semanal los paquetes de tapabocas que me han mantenido relativamente protegido del coronavirus.

